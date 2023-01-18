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«Салернитана» вернула главного тренера спустя два дня после увольнения

«Салернитана» вернула главного тренера спустя два дня после увольнения
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Специалист Давиде Никола, уволенный с поста главного тренера «Салернитаны» 16 января, сообщил, что возвращается в клуб.

«Вчера мне позвонил президент клуба и объяснил причины принятого решения. Я попросил его переосмыслить моё увольнение. Он согласился, и теперь я собираюсь вернуть доверие руководства всеми силами и страстью, которая у меня есть. Возвращаюсь, чтобы вновь начать эту историю вместе», — написал Никола на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Никола покинул «Салернитану» после поражения в матче 18-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (2:8). Специалист возглавлял команду с февраля 2022 года.

«Салернитана» в 18 матчах набрала 18 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А.

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