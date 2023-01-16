«Салернитана» уволила тренера после поражения 2:8 от «Аталанты»

Главный тренер «Салернитаны» Давиде Никола отправлен в отставку после поражения команды от «Аталанты» (2:8) в матче 18-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«Салернитана» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, набрав в 18 матчах 18 очков. Команда одержала всего четыре победы и шесть раз сыграла вничью. Последняя победа «Салернитаны» в лиге пришлась на конец октября, когда они обыграли «Лацио» со счётом 3:1. С тех пор «Салернитана» набрала всего два очка в шести играх.
49-летний Давиде Никола вступил в должность главного тренера в феврале 2022 года и с момента своего прихода набирал в среднем 1,06 очка за матч, сумев помочь команде избежать вылета в прошлом сезоне.
Интересные уходы тренеров после чемпионата мира. Видеоролик:
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