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Ромеро рассказал, что делает Месси величайшим игроком в истории

Ромеро рассказал, что делает Месси величайшим игроком в истории
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Защитник сборной Аргентины и «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро назвал капитана национальной команды и форварда «ПСЖ» Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

«Понятно, что олицетворяет Месси в плане футбола. Для меня и для многих он величайший игрок в истории. Лео простой и скромный в обычной жизни, и это делает его великим», – сказал Ромеро в эфире DSports Radio.

Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира 2022 года, в финале турнира в Катаре обыграв команду Франции. Основное и дополнительное время завершились вничью — 3:3. В серии пенальти победу одержали аргентинцы со счётом 4:2. Месси стал лучшим игроком турнира, вратарь аргентинцев — лучшим голкипером, а полузащитник Энцо Фернандес — лучшим молодым футболистом.

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