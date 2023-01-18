Ромеро рассказал, что делает Месси величайшим игроком в истории

Защитник сборной Аргентины и «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро назвал капитана национальной команды и форварда «ПСЖ» Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.



«Понятно, что олицетворяет Месси в плане футбола. Для меня и для многих он величайший игрок в истории. Лео простой и скромный в обычной жизни, и это делает его великим», – сказал Ромеро в эфире DSports Radio.



Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира 2022 года, в финале турнира в Катаре обыграв команду Франции. Основное и дополнительное время завершились вничью — 3:3. В серии пенальти победу одержали аргентинцы со счётом 4:2. Месси стал лучшим игроком турнира, вратарь аргентинцев — лучшим голкипером, а полузащитник Энцо Фернандес — лучшим молодым футболистом.

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