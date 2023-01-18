Ромеро рассказал, что делает Месси величайшим игроком в истории

Защитник сборной Аргентины и «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро назвал капитана национальной команды и форварда «ПСЖ» Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.
«Понятно, что олицетворяет Месси в плане футбола. Для меня и для многих он величайший игрок в истории. Лео простой и скромный в обычной жизни, и это делает его великим», – сказал Ромеро в эфире DSports Radio.
Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира 2022 года, в финале турнира в Катаре обыграв команду Франции. Основное и дополнительное время завершились вничью — 3:3. В серии пенальти победу одержали аргентинцы со счётом 4:2. Месси стал лучшим игроком турнира, вратарь аргентинцев — лучшим голкипером, а полузащитник Энцо Фернандес — лучшим молодым футболистом.
Мак Аллистера встретили с Кубком мира в «Брайтоне»:
- 18 января 2023
-
16:57
-
16:44
-
16:40
-
16:30
-
16:26
-
16:20
-
16:15
-
16:01
-
16:01
-
15:58
-
15:46
-
15:44
-
15:40
-
15:31
-
15:04
-
14:48
-
14:46
-
14:36
-
14:35
-
14:33
-
14:09
-
13:57
-
13:53
-
13:22
-
13:20
-
12:56
-
12:43
-
12:38
-
12:17
-
12:03
-
11:57
-
11:51
-
11:33
-
11:26
-
11:22