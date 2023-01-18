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Игрок молодёжной сборной России поделился впечатлениями от работы с Галактионовым

Игрок молодёжной сборной России поделился впечатлениями от работы с Галактионовым
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Защитник «Ростова» Андрей Лангович поделился впечатлениями от совместной работы с Михаилом Галактионовым в расположении молодёжной сборной России. Напомним, помимо молодёжки национальной команды, Михаил Галактионов также возглавляет московский «Локомотив», куда пришёл из «Пари Нижний Новгород» по ходу сезона-2022/2023.

«Когда я только приехал в расположение молодёжной сборной, Галактионов сразу вызвал меня к себе. Там он мне объяснил требования и сказал, чего ждёт от моей игры. По мне, это очень хороший специалист, с ним все пацаны находят общий язык. Я сразу впитал его требования и начал работать. У меня только положительные эмоции от работы с ним», — приводит слова Андрея Ланговича «РБ Спорт».

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