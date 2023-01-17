И. Игнатьев: с оптимизмом воспринял назначение Михаила Галактионова в «Локомотив»

Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, как отреагировал на назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».



«Что почувствовал, когда узнал о приходе Галактионова в «Локомотив»? С оптимизмом воспринял, а как ещё? Мы с ним большой период работали вместе, начиная с юношеской сборной. По юношам при нём я очень много забивал на разных турнирах. В молодёжке уже была серьёзная конкуренция, как раз тогда начался неудачный период в «Рубине», было мало игрового времени и мало результативных действий. На финальный этап вообще не поехал.



Не осталось ли обиды за то, что не взял в Венгрию на молодёжный Евро? Какие могут быть обиды, если я не играл в «Рубине»? Тренер был прав в той ситуации на 100 процентов. Я не играл, как бы он меня там использовал? Конечно, в глубине души обидно не ехать на финальный турнир, когда ты помогал команде туда отбираться. Но что поделаешь? Жизнь — такая штука, в таких ситуациях надо искать причину в себе», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».



Чемпионат Европы среди молодёжных команд проходил весной 2021 года в Венгрии. Команда Михаила Галактионова заняла третье место в группе С, обыграв лишь сборную Исландии (4:1). В плей-офф пробились французы и датчане.

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