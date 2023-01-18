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Эдуард Сафонов стал спортивным директором «Рубина»

Эдуард Сафонов стал спортивным директором «Рубина»
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Генеральный директор «Кубани» Эдуард Сафонов стал спортивным директором «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Сафонов работал техническим директором «Рубина», а с 2017 по 2020 год был тренером-консультантом «Оренбурга». Затем вернулся в Казань и занял пост заместителя генерального директора по спортивным вопросам, а после стал генеральным директором «Кубани».

Ранее стало известно, что спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский покинул клуб. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Яровинский работал в «Рубине» с декабря 2019 года.

По итогам 20 туров Мелбет Первой лиги «Рубин» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 37 очков. Следующий матч подопечные Юрия Уткульбаева проведут с «Кубанью» на гостевом поле 4 марта.

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