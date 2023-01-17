Спортивный директор «Рубина» Яровинский покинул клуб
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский покинул клуб. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Яровинский работал в «Рубине» с декабря 2019 года.
По итогам 20 туров Мелбет Первой лиги «Рубин» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 37 очков. Следующий матч подопечные Юрия Уткульбаева проведут с «Кубанью» на гостевом поле 4 марта. Лидирует в первенстве «Балтика» (41).
Ранее Яровинский подтвердил, что хотел пригласить в команду российского специалиста Вадима Гаранина на пост главного тренера. В марте 2022 года Яровинского дисквалифицировали на три матча за оскорбление ассистента арбитра Валентина Мурашова в подтрибунном помещении после матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).
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