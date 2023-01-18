«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 18 января, состоится перенесённый матч в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



«Орлы» занимают 12-е место в турнирной таблице английского национального первенства после 18 матчей. Команда Патрика Виейра набрала 22 очка. «Красные дьяволы» располагаются на четвёртой строчке. В активе подопечных Эрика тен Хага 38 очков.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 47 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь, «Манчестер Сити», заработал 39 очков.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.