Губерниев: не понимаю всяких бездельников. Футболисты должны много зарабатывать!

Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что зарплаты футболистов являются оправданными, отметив, что игроки и должны зарабатывать большие деньги ввиду особенностей их вида спорта.
«Я вот не пойму! Почему всякие бездельники считают, что футболисты зарабатывают несправедливо? Они же футболисты, футбол — дорогой, коммерческий вид спорта! Футболисты и должны много зарабатывать! И хорошо играть, что не всегда удаётся футболистам….» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
В Российской Премьер-Лиге действует лимит на иностранных футболистов: в составе каждой из команд высшего дивизиона чемпионата России должно быть не менее 10 российских игроков и не более 15 легионеров. Данное обстоятельство считается многими экспертами одной из причин завышенных зарплат футболистов с российскими паспортами.
- 18 января 2023
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