«Интер» разгромил «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии

Сегодня, 19 января, состоялся матч за Суперкубок Италии, в котором встретились «Милан» и «Интер». Игра прошла на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Стартовый свисток главного арбитра Фабио Марески прозвучал в 22:00 мск.

«Нерадзурри» вышли вперёд уже на 10-й минуте, когда итальянский полузащитник Федерико Димарко с передачи Николо Барелло открыл счёт в матче. На 21-й минуте боснийский форвард Эдин Джеко после паса защитника Алессандро Бастони укрепил преимущество «Интера».

Во втором тайме «Милан» больше владел мячом и чаще проводил острые атаки, но соперник забил ещё один гол. На 77-й минуте аргентинский форвард Лаутаро Мартинес после передачи Милана Шкриньяра установил итоговый счёт встречи — 3:0 в пользу «Интера», который стал обладателем Суперкубка Италии.