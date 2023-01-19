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«Интер» разгромил «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии

«Интер» разгромил «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии
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Сегодня, 19 января, состоялся матч за Суперкубок Италии, в котором встретились «Милан» и «Интер». Игра прошла на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Стартовый свисток главного арбитра Фабио Марески прозвучал в 22:00 мск.

«Нерадзурри» вышли вперёд уже на 10-й минуте, когда итальянский полузащитник Федерико Димарко с передачи Николо Барелло открыл счёт в матче. На 21-й минуте боснийский форвард Эдин Джеко после паса защитника Алессандро Бастони укрепил преимущество «Интера».

Во втором тайме «Милан» больше владел мячом и чаще проводил острые атаки, но соперник забил ещё один гол. На 77-й минуте аргентинский форвард Лаутаро Мартинес после передачи Милана Шкриньяра установил итоговый счёт встречи — 3:0 в пользу «Интера», который стал обладателем Суперкубка Италии.

Суперкубок Италии. Финал
18 января 2023, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 3
Интер М
Милан
0:1 Димарко – 10'   0:2 Джеко – 21'   0:3 Мартинес – 77'
Комментарии
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