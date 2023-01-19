Бояринцев: Федотов был очень душевным человеком, всегда любил пошутить

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился воспоминаниями о бывшем главном тренере московской команды Владимире Федотове.



«О Федотове у меня самые положительные воспоминания. Он был положительным тренером во всех отношениях. Владимир Григорьевич был очень душевным человеком, всегда любил пошутить и разрядить ситуацию.



Он приходил в «Спартак», когда я уже был в команде, и создал хороший коллектив. Мы с ним занимали второе место в чемпионате России, выходили в групповой этап Лиги чемпионов. Может помните ту знаменитую пресс-конференцию, когда заиграл гимн Лиги чемпионов? Он был заслуженный тренер, у которого был очень интересный тренировочный процесс. Несмотря на старую школу, он использовал много игровых упражнений. Он оставил свой вклад как человек и тренер.



Привнёс ли я что-то в свою тренерскую работу из тех лет с Федотовым? Футбол не стоит на месте, а развивается, поэтому уже все по-другому. Но какие-то упражнения я использую в своих командах, может их не так много. Вообще, у Владимира Григорьевича целая спортивная династия — папа был легендой ЦДКА, а Бесков был тестем. Может быть он что-то от них черпал», — приводит слова Бояринцева Metaratings.



18 января 2023 года Федотову могло бы исполниться 80 лет. Тренер умер 29 марта 2009 года в возрасте 66 лет.