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Арбитр Щетинин: судьи на ЧМ могли выпить по пять бокалов пива

Арбитр Щетинин: судьи на ЧМ могли выпить по пять бокалов пива
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Австралийский арбитр Антон Щетинин рассказал о работе на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Получилось ли погулять по Дохе? Так мы её и так хорошо знаем — поскольку тут часто играют матчи азиатской ЛЧ, бываем тут минимум четыре-пять раз за год. Конкретно во время ЧМ не гуляли — нам не запрещали, просто слишком велико напряжение. Снимали его в баре, где жили все судьи.

Сколько судья может выпить после матча, чтобы это не отражалось на турнире? Зависит от человека — главное, чтобы сам мог дойти до номера. В среднем пять бокалов пива вполне могли выпить. Сидишь, общаешься, смотришь футбол — почему не отдохнуть, если знаешь, что не получишь назначение в течение нескольких дней? Если ты с утра после бара готов пробежать тренировку — флаг в руки.

Кто самый выносливый среди судей ЧМ? Немцы себя хорошо показали, а вот англичане на удивление слабенькие оказались. Но никого на руках не выносили», – приводит слова Щетинина Sport24.

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