Спортивный директор «Бенфики» сообщил о согласовании трансфера Тавареша в «Спартак»
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Спортивный директор лиссабонской «Бенфики» Руй Педру сообщил о скором переходе защитника Томаша Тавареша в московский «Спартак».
«Да, трансфер Тавареша в «Спартак» действительно согласован. В ближайшие несколько дней игрок прилетит на медосмотр», — приводит слова Педру Sport24.
За «Бенфику» 21-летний защитник играл с 2019 года. Напомним, в сезоне-2021/2022 Тавареш выступал в «Базеле» под руководством действующего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Также он отправлялся в аренду в испанский «Алавес» (2020–2021) и португальский «Фаренсе» (2021).
«Спартак» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 матчей. В первой игре после возобновления сезона москвичи сыграют дома с «Уралом».
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