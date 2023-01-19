«Ахмат» объявил стартовый состав на товарищеский матч с сербским «Партизаном»

Сегодня, 19 января 2023 года, грозненский «Ахмат» в товарищеском матче встретится с сербским «Партизаном». Игра пройдёт в рамках зимнего тренировочного сбора команд в турецком Белеке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.

Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Уциев, Семёнов, Шатара, Харин, Швец, Диванович, Садулаев, Бериша, Олейников, Агаларов.

Напомним, грозненская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров. «Ахмат» на три очка отстаёт от идущих выше ЦСКА и «Ростова». На сборах команда Ташуева также встретится с «Химками» и ЦСКА. Ранее «Ахмат» уже успел сыграть товарищеский матч в Турции с сербским клубом «Бачка Топола».