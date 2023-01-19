«Ахмат» объявил стартовый состав на товарищеский матч с сербским «Партизаном»
Поделиться
Сегодня, 19 января 2023 года, грозненский «Ахмат» в товарищеском матче встретится с сербским «Партизаном». Игра пройдёт в рамках зимнего тренировочного сбора команд в турецком Белеке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.
Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Уциев, Семёнов, Шатара, Харин, Швец, Диванович, Садулаев, Бериша, Олейников, Агаларов.
Напомним, грозненская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров. «Ахмат» на три очка отстаёт от идущих выше ЦСКА и «Ростова». На сборах команда Ташуева также встретится с «Химками» и ЦСКА. Ранее «Ахмат» уже успел сыграть товарищеский матч в Турции с сербским клубом «Бачка Топола».
Новость по темеТашуев рассказал о работе игроков «Ахмата» на сборах
Комментарии
- 19 января 2023
-
17:05
-
17:03
-
16:56
-
16:55
-
16:30
-
16:28
-
16:21
-
16:12
-
16:00
-
15:45
-
15:38
-
15:37
-
15:36
-
15:28
-
15:22
-
15:21
-
15:05
-
15:00
-
14:46
-
14:30
-
14:30
-
14:30
-
14:25
-
14:19
-
14:12
-
14:05
-
14:05
-
14:00
-
13:34
-
13:31
-
13:31
-
13:25
-
13:10
-
13:00
-
12:54
Партнерский контент