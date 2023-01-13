Ташуев рассказал о работе игроков «Ахмата» на сборах
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о ходе зимних тренировочных сборов команды.
«Сейчас начался первый этап на сборах. На нём нас ждёт беговая и прочая физическая работа. Со штангой ребята работают, про технику тоже не забываем. Спарринг уже 15-го числа, будем играть с третьей командой Сербии. Хорошего уровня игра нас ожидает. После отпуска все здоровы. Тестирование все прошли без особых вопросов», — сказал Ташуев в интервью клубной пресс-службе.
Грозненская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров. «Ахмат» на три очка отстаёт от идущих выше ЦСКА и «Ростова». На сборах команда Ташуева встретится с «Химками» и ЦСКА.
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