Ташуев рассказал о работе игроков «Ахмата» на сборах

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о ходе зимних тренировочных сборов команды.

«Сейчас начался первый этап на сборах. На нём нас ждёт беговая и прочая физическая работа. Со штангой ребята работают, про технику тоже не забываем. Спарринг уже 15-го числа, будем играть с третьей командой Сербии. Хорошего уровня игра нас ожидает. После отпуска все здоровы. Тестирование все прошли без особых вопросов», — сказал Ташуев в интервью клубной пресс-службе.

Грозненская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров. «Ахмат» на три очка отстаёт от идущих выше ЦСКА и «Ростова». На сборах команда Ташуева встретится с «Химками» и ЦСКА.