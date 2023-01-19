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Дмитрий Кузнецов объяснил, почему считает Месси лучшим игроком 2022 года

Дмитрий Кузнецов объяснил, почему считает Месси лучшим игроком 2022 года
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Российский тренер Дмитрий Кузнецов объяснил, почему считает аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим игроком 2022 года.

«У нас кульминация сезона — это чемпионат мира, поэтому выберу Месси. Он заслужил победу, шёл к этому. Месси заслужил стать лучшим игроком 2022 года не только титулом, но и игрой. Так тяжело перейти из одной сильной команды в другую и продолжить демонстрировать высочайший уровень. Он стал играть менее ярко, но всё равно он лидер и в «ПСЖ», и в сборной.

Были и другие претенденты, например, Мбаппе. Однако титул Месси перевесил. На клубном уровне Бензема был более ярок, но в сборной его не было, что сказалось в пользу Месси», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Месси может получить «Суперзолотой мяч»:

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