«Ахмат» уступил «Партизану» в товарищеском матче
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Сегодня, 19 января, состоялся товарищеский матч между «Ахматом» и «Партизаном». Команды играли в Турции. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу сербского клуба.
Единственный гол в составе грозненского клуба на 35-й минуте забил Иван Олейников. Он сравнял счёт, восстановив равенство на табло. Спустя пять минут после стартового свистка Неманья Йович открыл счёт голам в матче. Во втором тайме ворота грозненского клуба поразили Ваня Влахович и Квинси Мениг.
Напомним, грозненская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров. «Ахмат» на три очка отстаёт от идущих выше ЦСКА и «Ростова». На сборах команда Ташуева также встретится с «Химками» и ЦСКА.
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