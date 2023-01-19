«Ахмат» уступил «Партизану» в товарищеском матче

Сегодня, 19 января, состоялся товарищеский матч между «Ахматом» и «Партизаном». Команды играли в Турции. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу сербского клуба.



Единственный гол в составе грозненского клуба на 35-й минуте забил Иван Олейников. Он сравнял счёт, восстановив равенство на табло. Спустя пять минут после стартового свистка Неманья Йович открыл счёт голам в матче. Во втором тайме ворота грозненского клуба поразили Ваня Влахович и Квинси Мениг.

Напомним, грозненская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров. «Ахмат» на три очка отстаёт от идущих выше ЦСКА и «Ростова». На сборах команда Ташуева также встретится с «Химками» и ЦСКА.