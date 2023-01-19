Вратарь «Челси» Аррисабалага: было трудно не играть и молча продолжать работать

Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага прокомментировал предыдущие сезоны, когда он был вторым вратарём в команде после Эдуарда Менди, а также высказался о текущем времени в клубе.
«Я прошёл через тяжёлые времена, иногда я чувствовал себя просто ужасно. В предыдущих сезонах было трудно не играть и молча продолжать работать. Но в моих словах нет негатива, я люблю тренироваться. Я люблю работать в Кобхэме. Я люблю своих одноклубников.
В этом сезоне я начал играть гораздо чаще. Если мы продолжим выкладываться по максимуму на каждой тренировке, а я продолжу помогать парням всем, чем смогу, результат придёт. Так происходит всегда», — приводит слова Кепы официальный сайт лондонского клуба.
Как выглядит номер вратаря Аргентины Эмилиано Мартинеса в Катаре:
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