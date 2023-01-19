Федотов рассказал о стычке игроков в игре с «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу в товарищеском матче с «Оренбургом» (1:0).
«Две недели — уже критический срок, когда не выдерживают нервы. Всё начинается с разговоров, с острых языков. Горячие ребята в пылу борьбы сцепились — на сборах такое часто бывает. Думаю, не стоит придавать этому значения. Никто не хотел проигрывать и уступать. Мы говорим, что нужно держать себя в руках, заниматься футболом. Но, к сожалению, такое случается.
Немного разочарованы реализацией моментов. Опять всё подвисло на тоненького. Было достаточно шансов увеличить счёт и выиграть матч более спокойно. У Агапова небольшое повреждение, но надеемся, что ко второму сбору он уже будет в общей группе. Ничего серьёзного нет», — цитирует Федотова пресс-служба красно-синих.
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