Федотов рассказал о стычке игроков в игре с «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу в товарищеском матче с «Оренбургом» (1:0).

«Две недели — уже критический срок, когда не выдерживают нервы. Всё начинается с разговоров, с острых языков. Горячие ребята в пылу борьбы сцепились — на сборах такое часто бывает. Думаю, не стоит придавать этому значения. Никто не хотел проигрывать и уступать. Мы говорим, что нужно держать себя в руках, заниматься футболом. Но, к сожалению, такое случается.

Немного разочарованы реализацией моментов. Опять всё подвисло на тоненького. Было достаточно шансов увеличить счёт и выиграть матч более спокойно. У Агапова небольшое повреждение, но надеемся, что ко второму сбору он уже будет в общей группе. Ничего серьёзного нет», — цитирует Федотова пресс-служба красно-синих.