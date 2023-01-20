Роналду предупредил Рамоса о неснятой серёжке перед матчем сборной Эр-Рияда и «ПСЖ»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Эр-Рияда Криштиану Роналду предупредил защитника французского «ПСЖ» Серхио Рамоса о неснятой серёжке перед выходом на поле в товарищеском матче между командами. Напомним, «ПСЖ» со счётом 5:4 обыграл сборную Эр-Рияда, которая была составлена из лучших игроков ведущих клубов Саудовской Аравии, «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».

Футболисты встретились друг с другом в подтрибунном помещении, где обе команды ожидали выхода на поле. Во время беседы Роналду заметил, что его бывший партнёр по мадридскому «Реалу» не снял со своего уха серёжку, что запрещено правилами футбола, и предупредил Рамоса об этом. Когда защитник «ПСЖ» осознал свою оплошность, оба игрока разразились смехом.

Стоит отметить, что и Рамос, и Роналду в прошедшем товарищеском матче отметились забитыми мячами. На счету испанского защитника один забитый мяч, португалец же отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи.