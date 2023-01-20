Воспитанник академии «Тоттенхэма» Антон Уолкс погиб в возрасте 25 лет

Футболист клуба «Шарлотт» из США и воспитанник академии лондонского «Тоттенхэма» Антон Уолкс погиб в возрасте 25 лет, сообщает пресс-служба американского футбольного клуба.
Футболист погиб после крушения лодки. Спортсмена 17 января нашли в среду в бессознательном состоянии, пожарно‑спасательная служба Майами попыталась спасти 25‑летнего спортсмена, но в четверг, 19 января, он умер.
«Мы глубоко опечалены тем, что сегодня утром трагически скончался Антон Уолкс. Пусть покоится с миром», — гласит сообщение пресс-службы команды.
Уолкс в составе «Шарлотт» в нынешнем сезоне принял участие в 23 матчах. Ранее он успел поиграть в таких командах, как «Атланта Юнайтед» и «Портсмут».
Уолкс перешёл в составе «Шарлотт» в конце 2021 года в результате драфта расширения.
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