«Есть сомнения?» Евгений Алдонин объяснил, кто должен стать лучшим футболистом 2022 года

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин высказался о кандидатурах на звание лучшего игрока 2022 года по версии ФИФА.
«Тут есть какие-то сомнения? На фоне чемпионата мира всё блекнет. Если бы Бензема сыграл на чемпионате мира, продемонстрировав свой уровень…
В 2022-м ключевым моментом стала игра на чемпионате мира. Месси сыграл выше всяких ожиданий, свой лучший чемпионат мира, став главный действующим лицом. Он и должен стать лучшим футболистом 2022 года», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мировом первенстве 2022 года в Катаре. В финале национальная команда Аргентины обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Нападающий команды Франции Карим Бензема пропустил чемпионат мира из-за травмы.
- 20 января 2023
-
11:35
-
11:30
-
11:24
-
11:18
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:47
-
10:44
-
10:42
-
10:34
-
10:30
-
10:28
-
10:17
-
10:13
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:48
-
09:43
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:24
-
09:22
-
09:13
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:05
-
07:17
-
06:46
-
06:36
-
06:31