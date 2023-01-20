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«Есть сомнения?» Евгений Алдонин объяснил, кто должен стать лучшим футболистом 2022 года

«Есть сомнения?» Евгений Алдонин объяснил, кто должен стать лучшим футболистом 2022 года
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Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин высказался о кандидатурах на звание лучшего игрока 2022 года по версии ФИФА.

«Тут есть какие-то сомнения? На фоне чемпионата мира всё блекнет. Если бы Бензема сыграл на чемпионате мира, продемонстрировав свой уровень…

В 2022-м ключевым моментом стала игра на чемпионате мира. Месси сыграл выше всяких ожиданий, свой лучший чемпионат мира, став главный действующим лицом. Он и должен стать лучшим футболистом 2022 года», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мировом первенстве 2022 года в Катаре. В финале национальная команда Аргентины обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Нападающий команды Франции Карим Бензема пропустил чемпионат мира из-за травмы.

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