«Есть сомнения?» Евгений Алдонин объяснил, кто должен стать лучшим футболистом 2022 года

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин высказался о кандидатурах на звание лучшего игрока 2022 года по версии ФИФА.



«Тут есть какие-то сомнения? На фоне чемпионата мира всё блекнет. Если бы Бензема сыграл на чемпионате мира, продемонстрировав свой уровень…



В 2022-м ключевым моментом стала игра на чемпионате мира. Месси сыграл выше всяких ожиданий, свой лучший чемпионат мира, став главный действующим лицом. Он и должен стать лучшим футболистом 2022 года», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мировом первенстве 2022 года в Катаре. В финале национальная команда Аргентины обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Нападающий команды Франции Карим Бензема пропустил чемпионат мира из-за травмы.