Видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» — «Болонья»

19 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Лацио» играл с «Болоньей». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Гол Фелипе Андерсона принёс «Лацио» победу над «Болоньей»

Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.

В первом тайме команды практически поровну владели мячом, но именно «орлы» проводили опасные атаки, одна из которых завершилась голом. Случилось это на 33-й минуте встречи, когда с передачи Педро Родригеса крайний нападающий Фелипе Андерсон открыл счёт в этой встрече.

Во втором тайме хозяева не сбавили оборотов, периодически угрожая воротам соперника. «Болонья» же за оба тайма нанесла всего три удара, ни один из которых не был точным. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Лацио» и проходом команды в четвертьфинал турнира.

Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты Кубка Италии — в следующий раунд турнира пробились «Интер», «Торино», «Фиорентина», «Рома», «Кремонезе», «Аталанта», «Лацио» и «Ювентус».