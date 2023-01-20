Колосков: Месси и Мбаппе — лучшие в 2022 году. Бензема сейчас играет посредственно

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о кандидатурах нападающих французского «ПСЖ» Лионеля Месси и Килиана Мбаппе на звание лучшего игрока 2022 года по версии ФИФА.

«Все лучшие были на чемпионате мира. Если всё же нужно выбрать, то это Месси и Мбаппе. Третьего я даже не вижу, который по уровню приближался бы к ним. Бензема? Он не играл на чемпионате мира, а сейчас играет посредственно. У меня два футболиста, которые претендуют на звание лучшего», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мировом первенстве 2022 года в Катаре. В финале национальная команда Аргентины обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Нападающий команды Франции Килиан Мбаппе в финальном матче отметился хет-триком. Французский форвард Карим Бензема пропустил чемпионат мира из-за травмы.