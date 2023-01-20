Осинькин — о лучшем бомбардире РПЛ Сычевом: он знает, что в «Крыльях» хотят от него

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от выступлений форварда Владимира Сычевого. Нападающий «Оренбурга» перешёл в самарскую команду в статусе лучшего бомбардира Российской Премьер-Лиги (14 голов).
«Сычевой с первого до последнего дня провёл все тренировочные занятия. Владимир присматривается к команде, команда присматривается к нему. Слушает подсказ, смотрит, как можно влиять на игру.
Сейчас мы говорим, что взяли футболиста, от которого есть определённые ожидания. Сычевой понимает, что мы хотим от него. Физическая форма сейчас у всех неидеальная, но он готов выполнять большой объём работы. Мы ожидаем, что Владимир будет нам помощником. Надеемся, что он пришёл в «Крылья Советов» в первую очередь для того, чтобы забивать голы», — сказал Осинькин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Крыльев Советов».
- 20 января 2023
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