Осинькин — о лучшем бомбардире РПЛ Сычевом: он знает, что в «Крыльях» хотят от него

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от выступлений форварда Владимира Сычевого. Нападающий «Оренбурга» перешёл в самарскую команду в статусе лучшего бомбардира Российской Премьер-Лиги (14 голов).

«Сычевой с первого до последнего дня провёл все тренировочные занятия. Владимир присматривается к команде, команда присматривается к нему. Слушает подсказ, смотрит, как можно влиять на игру.



Сейчас мы говорим, что взяли футболиста, от которого есть определённые ожидания. Сычевой понимает, что мы хотим от него. Физическая форма сейчас у всех неидеальная, но он готов выполнять большой объём работы. Мы ожидаем, что Владимир будет нам помощником. Надеемся, что он пришёл в «Крылья Советов» в первую очередь для того, чтобы забивать голы», — сказал Осинькин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Крыльев Советов».