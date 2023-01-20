Шкриньяр дал согласие на переход в «ПСЖ». Трансфер может состояться уже в январе

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр, который ранее отклонил предложение миланцев о новом контракте, дал принципиальное согласие на переход в «ПСЖ» следующим летом, когда истечёт его действующее соглашение. Об этом сообщает L'Équipe.



Парижский клуб долгое время называли одним из претендентов на словацкого защитника, французы постоянно поддерживали контакты с окружением защитника и в итоге сумели договориться о переходе игрока.



По информации источника, трансфер может быть осуществлён уже в зимнее трансферное окно. Если это произойдёт, «ПСЖ» необходимо будет выплатить итальянскому клубу € 10–15 млн.



27-летний Шкриньяр выступает за «Интер» с 2017 года. Словак сыграл 241 матч за «нерадзурри», отметившись 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Его контракт с «Интером» истекает в июне 2023 года.

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