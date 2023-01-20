Льорис: после поражения в финале на чемпионате мира я потерял душевную свежесть

Вратарь «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис рассказал о своих эмоциях после завершения чемпионата мира — 2022, в котором команда Дидье Дешама уступила национальной команде Аргентины.

«Я не могу жаловаться. Я профессионал и просто следую ритму. Но очевидно, что, когда ты работаешь в национальной команде и играешь до последнего дня чемпионата мира, в котором проигрываешь, ты возвращаешься и теряешь душевную свежесть. Но мне нужно вернуться в строй и помочь своей команде», — цитирует Льориса Daily Standard.

В составе Франции Льорис провёл 145 матчей, что является рекордом сборной. В качестве капитана голкипер выводил свою команду на поле в 121 матче, что также является уникальным достижением.