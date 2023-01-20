Льорис: после поражения в финале на чемпионате мира я потерял душевную свежесть
Поделиться
Вратарь «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис рассказал о своих эмоциях после завершения чемпионата мира — 2022, в котором команда Дидье Дешама уступила национальной команде Аргентины.
«Я не могу жаловаться. Я профессионал и просто следую ритму. Но очевидно, что, когда ты работаешь в национальной команде и играешь до последнего дня чемпионата мира, в котором проигрываешь, ты возвращаешься и теряешь душевную свежесть. Но мне нужно вернуться в строй и помочь своей команде», — цитирует Льориса Daily Standard.
В составе Франции Льорис провёл 145 матчей, что является рекордом сборной. В качестве капитана голкипер выводил свою команду на поле в 121 матче, что также является уникальным достижением.
Комментарии
- 20 января 2023
-
20:46
-
20:37
-
20:36
-
20:35
-
20:22
-
20:19
-
20:19
-
20:15
-
20:11
-
20:02
-
20:00
-
19:56
-
19:51
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:34
-
19:33
-
19:30
-
19:11
-
19:05
-
19:01
-
18:49
-
18:44
-
18:40
-
18:38
-
18:23
-
18:21
-
18:17
-
18:07
-
18:00
-
17:53
-
17:48
-
17:46
-
17:32
Партнерский контент