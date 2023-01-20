Стало известно, почему форвард «Реала» Родриго не пожал руку Анчелотти после замены
Поделиться
Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс не пожал руку главному тренеру Карло Анчелотти, заменившему его на 56-й минуте матча 1/8 финала Кубка Испании с «Вильярреалом» (3:2). Об этом сообщает Marca.
По сведениям источника, 22-летний бразильский футболист относится с большим уважением к Анчелотти и не пожал ему руку лишь из-за того, что был погружён в себя после неудачной игры. Родриго был в гневе на себя за плохой матч, поэтому забыл пожать руку главному тренеру.
«Реал» перевернул игру сразу же после ухода Родриго: На 57-й минуте забил Винисиус, затем отличились Эдер Милитао и Дани Себальос. До этого мадридский клуб проигрывал 0:2 и рисковал вылететь из розыгрыша Кубка Испании.
Форвард Бразилии Родриго зарядился от ног Роналдо. Видеоролик:
Комментарии
- 20 января 2023
-
20:46
-
20:37
-
20:36
-
20:35
-
20:22
-
20:19
-
20:19
-
20:15
-
20:11
-
20:02
-
20:00
-
19:56
-
19:51
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:34
-
19:33
-
19:30
-
19:11
-
19:05
-
19:01
-
18:49
-
18:44
-
18:40
-
18:38
-
18:23
-
18:21
-
18:17
-
18:07
-
18:00
-
17:53
-
17:48
-
17:46
-
17:32
Партнерский контент