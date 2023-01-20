Стало известно, почему форвард «Реала» Родриго не пожал руку Анчелотти после замены

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс не пожал руку главному тренеру Карло Анчелотти, заменившему его на 56-й минуте матча 1/8 финала Кубка Испании с «Вильярреалом» (3:2). Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, 22-летний бразильский футболист относится с большим уважением к Анчелотти и не пожал ему руку лишь из-за того, что был погружён в себя после неудачной игры. Родриго был в гневе на себя за плохой матч, поэтому забыл пожать руку главному тренеру.

«Реал» перевернул игру сразу же после ухода Родриго: На 57-й минуте забил Винисиус, затем отличились Эдер Милитао и Дани Себальос. До этого мадридский клуб проигрывал 0:2 и рисковал вылететь из розыгрыша Кубка Испании.

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