Анчелотти гневно высказывался в адрес Родриго после того, как игрок не пожал ему руку

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу вингера Родриго, который не пожал ему руку после замены во время матча 1/8 финала Кубка Испании с «Вильярреалом»
После матча Анчелотти гневно высказывался в сторону скамейки запасных. Позже Анчелотти сообщил, что его сообщения были направлены в адрес Родриго, который не пожал ему руку после замены.
«Замена Родриго была сделана потому, что он немного устал, и я предпочёл не рисковать. Он не поздоровался со мной, потому что я думаю, что он забыл, я не вижу других причин. Я сказал ему, чтобы он не забывал здороваться при заменах», — приводит слова Анчеллотти Ge.globo.
Напомним, по ходу матча «Реал» уступал со счётом 0:2, но в итоге одержал победу со счётом 3:2. Родриго был заменён на 52-й минуте.
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