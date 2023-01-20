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«Дриблинг, как у Роналдиньо». Экс-одноклубник Михаила Мудрика — о новичке «Челси»

«Дриблинг, как у Роналдиньо». Экс-одноклубник Михаила Мудрика — о новичке «Челси»
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Бывший вратарь «Десны» Игорь Литовка, выступавший за команду вместе с нападающим Михаилом Мудриком, сравнил новичка «Челси» с легендарным бразильским полузащитником Роналдиньо.

«Он всегда был сосредоточен на футболе. Когда у нас был выходной, Михаил тренировался, когда у нас была одна тренировка, Михаил проводил две. Он выходил на поле один, брал с собой мячи, бил по воротам и оттачивал дриблинг. Потом шёл и просил тренера показать ему, как он сыграл в последнем матче, просматривал статистику. Это было очень важно для него.

Его скорость была чем-то нереальным. Очень, очень высокая и очень, очень хороший дриблинг, который напомнил мне Роналдиньо», — приводит слова Литовки The Guardian.

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж». Видеоролик:

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