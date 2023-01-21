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Первый тренер Миранчуков: верю, что братья ещё сыграют вместе в Европе

Первый тренер Миранчуков: верю, что братья ещё сыграют вместе в Европе
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Первый тренер Антона и Алексея Миранчуков Александр Воронков заявил, что верит в воссоединение братьев в Европе.

«Конечно, я верю, что братья еще сыграют вместе в Европе. Теоретически это возможно, но, как показывает практика, близнецы в футболе часто разлучаются. Несомненно, Антон тоже игрок европейского уровня, но у него была серьезная травма, которая немного выбила его из колеи. Я очень рад, что он полностью восстановился и набрал форму. Сейчас его главная задача — вытянуть «Локомотив» из ямы, чтобы клуб не вылетел из РПЛ. Уверен, Антон поможет команде.

Безусловно, воссоединение братьев пойдет на пользу обоим. У них отличный симбиоз, они рождены друг для друга. Вместе Миранчуки играют более ярко, так им легче психологически. Будем надеяться, что в будущем они смогут поиграть в одном европейском клубе», — приводит слова Воронкова «РБ Спорт».

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