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Бердыев высказался о возможном трансфере Азмуна в «Сочи»

Бердыев высказался о возможном трансфере Азмуна в «Сочи»
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Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Байера» Сердара Азмуна в свой клуб, а также рассказал об иранском футболе.

«Возможно ли, что в «Сочи» появится иранский футболист? Вполне возможно. Азмун? Этот, скорее всего, нет, но другие могут.

Для меня иранский футбол — открытие. Если правительство Ирана возьмёт под свой контроль развитие детско‑юношеского футбола страны, то сборная Ирана станет одной из сильнейших команд. Потенциал иранских мальчиков сумасшедший. Они генетически очень сильные. Если сравнить ребят 17-18 лет из России и Ирана, то иранцы на порядок выше. Они очень мощные и прыгучие. Не случайно Азмун так прыгает», — приводит слова Бердыева «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Германии Азмун провёл восемь матчей за «Байер», в которых не отметился результативными действиями.

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