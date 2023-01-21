«Верона» ведёт переговоры с ЦСКА об аренде Адольфо Гайча

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку заявил, что итальянский клуб ведёт переговоры об аренде аргентинского нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.

«Мы действительно ведём переговоры по аренде Адольфо Гайча. Но они не близки к завершению. Мы расходимся в цифрах и условиях», — приводит слова Маррокку Sport24.

23-летний аргентинец перешёл в ЦСКА летом 2020 года из «Сан-Лоренсо». Армейцы заплатили за нападающего € 8,5 млн. Гайч дважды отправлялся в аренду за время выступления за ЦСКА. Аргентинский форвард успел поиграть за итальянский «Беневенто» и испанскую «Уэску». Всего за армейский клуб Гайч сыграл 30 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.