«Верона» ведёт переговоры с ЦСКА об аренде Адольфо Гайча
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Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку заявил, что итальянский клуб ведёт переговоры об аренде аргентинского нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.
«Мы действительно ведём переговоры по аренде Адольфо Гайча. Но они не близки к завершению. Мы расходимся в цифрах и условиях», — приводит слова Маррокку Sport24.
23-летний аргентинец перешёл в ЦСКА летом 2020 года из «Сан-Лоренсо». Армейцы заплатили за нападающего € 8,5 млн. Гайч дважды отправлялся в аренду за время выступления за ЦСКА. Аргентинский форвард успел поиграть за итальянский «Беневенто» и испанскую «Уэску». Всего за армейский клуб Гайч сыграл 30 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.
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