Агент бывшего защитника «Спартака» и «Зенита» Мевли рассказал о будущем игрока в РПЛ

Футбольный агент Андрей Степанов, представляющий интересы словенского защитника Михи Мевли, рассказал о будущем футболиста в Российской Премьер-Лиге.

«Самый максимальный комментарий на сегодня: Миха Мевля точно не продолжит свою карьеру в России», — приводит слова Степанова «РИА Новости Спорт».

Ранее о расторжении контракта с 32-летним защитником объявил московский «Спартак». Мевля защищал цвета красно-белых с осени 2022 года. За «Спартак» словенец сыграл четыре матча в РПЛ и провёл три встречи в рамках Кубка России, не отметившись результативными действиями. В чемпионате России, помимо московского клуба, Мевля также играл за санкт-петербургский «Зенит» и «Ростов». В 2019 году защитник стал чемпионом России с петербуржцами.