Агент бывшего защитника «Спартака» и «Зенита» Мевли рассказал о будущем игрока в РПЛ
Поделиться
Футбольный агент Андрей Степанов, представляющий интересы словенского защитника Михи Мевли, рассказал о будущем футболиста в Российской Премьер-Лиге.
«Самый максимальный комментарий на сегодня: Миха Мевля точно не продолжит свою карьеру в России», — приводит слова Степанова «РИА Новости Спорт».
Ранее о расторжении контракта с 32-летним защитником объявил московский «Спартак». Мевля защищал цвета красно-белых с осени 2022 года. За «Спартак» словенец сыграл четыре матча в РПЛ и провёл три встречи в рамках Кубка России, не отметившись результативными действиями. В чемпионате России, помимо московского клуба, Мевля также играл за санкт-петербургский «Зенит» и «Ростов». В 2019 году защитник стал чемпионом России с петербуржцами.
Комментарии
- 21 января 2023
-
16:40
-
16:34
-
16:31
-
16:20
-
16:14
-
16:03
-
15:57
-
15:50
-
15:45
-
15:31
-
15:30
-
15:20
-
15:19
-
15:08
-
15:03
-
14:58
-
14:53
-
14:50
-
14:33
-
14:30
-
14:21
-
14:12
-
14:02
-
13:46
-
13:44
-
13:40
-
13:36
-
13:30
-
13:30
-
13:18
-
13:13
-
13:01
-
12:59
-
12:58
-
12:45
Партнерский контент