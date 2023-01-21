Анчелотти — о возможном уходе Камавинга из «Реала»: он неприкасаем, как Модрич и Кроос

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном переходе полузащитника мадридского клуба Эдуарду Камавинга в другую команду.



«Эта команда неприкасаема. И речь не только о ветеранах, но и обо всех игроках. Возможный уход Камавинга? Он неприкасаем, как Модрич и Кроос», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.



Ранее появилась информация, согласно которой Камавинга может перейти в лондонский «Арсенал» на правах аренды.



Напомним, Камавинга перешёл в «Реал» из «Ренна» в 2021 году. В нынешнем сезоне 20-летний французский футболист принял участие в 27 матчах за «Реал». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 50 млн. С 2020 года Камавинга вызывается в национальную команду Франции.

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