Камавинга может быть арендован «Арсеналом» до конца сезона

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга может сменить команду. Футболист входит в сферу интересов «Арсенала».



Как сообщает Evening Standard, лондонцы хотят арендовать французского хавбека. Ответ «Реала» пока не последовал, однако полузащитнику не хватает игрового времени.



Владельцы лондонского клуба готовы поддержать главного тренера команды Микеля Артету на трансферном рынке, поскольку «Арсенал» претендуют на победу в первом титуле Премьер-лиги с 2004 года.



В текущем сезоне Эдуардо Камавинга принял участие в 27 матчах в составе «Реала». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 50 млн.



В следующем туре «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне встретится с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, 22 января. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Лондонцы занимают первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков.

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