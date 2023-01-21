Юрий Сёмин назвал лучших тренеров в истории чемпионатов России по футболу
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Бывший тренер сборной России Юрий Сёмин назвал лучших тренеров в истории чемпионатов России по футболу.
«Лучшие тренеры в российском футболе: Романцев и Газзаев. Иностранный тренер? Адвокат выиграл Кубок УЕФА? Газзаев же тоже выиграл. Поставим так: Романцев, Газзаев, Адвокат», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Юрий Сёмин трижды (2002, 2004, 2017/2018) выиграл чемпионат России в качестве главного тренера «Локомотива», а также одержал победу в чемпионате Украины с киевским «Динамо» в 2009 году.
Дик Адвокат выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА с петербургским «Зенитом», а Валерий Газзаев — Кубок УЕФА с ЦСКА. Олег Романцев восемь раз победил в чемпионате России с московским «Спартаком».
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