Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал ничью с «Ливерпулем»

Наставник «Челси» Грэмм Поттер поделился мнением о матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», который завершился безголевой ничьей — 0:0.

«Я думаю, что игра была хорошей. Доволен командной энергией и тем, что мы пытались сделать на поле. На «Энфилде» всегда тяжело. Это чистый лист — и точка, теперь мы должны двигаться вперёд.

Первый тайм мы провели достойно, но нам не повезло, что мы не смогли забить гол. Но что есть, то есть. Они хорошо начали второй тайм, и мы кое-что скорректировали и получили контроль на поле, вследствие чего имели пару моментов. В целом позитивный день, не считая того факта, что мы хотели получить три очка», — приводит слова Поттера BBC.

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»: