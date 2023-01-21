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Клопп — о ничьей «Ливерпуля» с «Челси»: я согласен с результатом

Клопп — о ничьей «Ливерпуля» с «Челси»: я согласен с результатом
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал матч 21-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», который завершился вничью — 0:0.

«Мы хорошо начали первый и второй таймы, у нас были хорошие моменты, но мы не могли продолжать в том же духе весь матч. Мы должны быть готовы к маленьким шагам, коим является сегодняшняя игра. Обе команды были очень агрессивны.

В матче с «Челси» мы не создали много моментов, и у них тоже было несколько. Мы защищались во втором тайме со страстью и чёткой организацией, но в эти моменты сидели слишком близко к своим воротам. В конце концов, я согласен с результатом, потому что мы должны принять эти маленькие шаги. Мы можем опираться на это», — приводит слова Клоппа издание BBC.

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Клопп после матча раздаёт фанатам пиво:

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