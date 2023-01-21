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Сенников — об уходе Керка: сейчас многие иностранцы будут приостанавливать контракты

Сенников — об уходе Керка: сейчас многие иностранцы будут приостанавливать контракты
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о решении нападающего Гирано Керка перейти на правах аренды в бельгийский «Антверпен».

«Керк — хороший, качественный футболист. Одно из лучших приобретений «Локомотива». Сейчас это уже потеря, теперь он будет искать себе новый клуб. Думаю, сейчас многие иностранцы будут приостанавливать контракты. Мы видим, Едвай, Керк, Педриньо…

Изидор неплохо себя проявил. Если у него со здоровьем всё хорошо и нет конфликтов в команде, он может себя проявить. Если Вилсон уйдёт — придётся «Локо» искать очередного нападающего. Был хороший Кухта. Жалко, что он ушёл. Сейчас в обойме есть Камано. Тот же Глушенков. Но всё равно уход Керка и Изидора одновременно будет потерей», — приводит слова Сенникова «КП-Спорт».

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