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Ульянов сообщил, что Керк будет арендован «Антверпеном»

Ульянов сообщил, что Керк будет арендован «Антверпеном»
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что нидерландский полузащитник Гирано Керк будет арендован бельгийским «Антверпеном».

«Клуб получил очень хорошее с финансовой точки зрения предложение по аренде футболиста. Игрок, видя в команде большую конкуренцию по своей позиции, сам изъявил желание сменить клуб, чтобы получать достаточную игровую практику. Поэтому по согласию всех сторон мы решили отдать его в аренду в бельгийский «Антверпен». Летом, согласно действующему контракту, мы ждём его возвращение в «Локомотив», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

До зимней паузы в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Керк был задействован во всех матчах «Локомотива». Футболист забил два гола и оформил одну результативную передачу. В групповом этапе Фонбет Кубка России он также провёл все шесть матчей, отметившись одним забитым мячом.

«Локомотив» завершил первую часть чемпионата России на 14-м месте, набрав 13 очков после 17 игр.

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