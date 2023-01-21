Сергей Силкин: Дзюба такой парень, что может, когда хочет. Просто возраст не очень молодой

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о будущем нападающего Артёма Дзюбы. Напомним, ранее стало известно, что московское «Торпедо» не стало подписывать российского форварда.

«Я не знаю, почему Дзюбу не взяли в «Торпедо». Как и не знаю, в каком сейчас состоянии находится Артём. Наверное, есть на это какие-то причины. Не знаю, потянет ли он уровень РПЛ. Самое главное, чтобы у него было желание. Он такой парень, что может, когда хочет. Просто возраст не очень молодой», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Артём Дзюба находится без клуба с ноября, когда он расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». За команду он провёл четыре встречи, в которых забил один гол.