Сергей Силкин: Дзюба такой парень, что может, когда хочет. Просто возраст не очень молодой
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о будущем нападающего Артёма Дзюбы. Напомним, ранее стало известно, что московское «Торпедо» не стало подписывать российского форварда.
«Я не знаю, почему Дзюбу не взяли в «Торпедо». Как и не знаю, в каком сейчас состоянии находится Артём. Наверное, есть на это какие-то причины. Не знаю, потянет ли он уровень РПЛ. Самое главное, чтобы у него было желание. Он такой парень, что может, когда хочет. Просто возраст не очень молодой», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Артём Дзюба находится без клуба с ноября, когда он расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». За команду он провёл четыре встречи, в которых забил один гол.
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