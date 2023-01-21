Артета надеется, что Троссард сыграет за «Арсенал» в матче с «Манчестер Юнайтед» 22 января

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета выразил надежду, что новоприбывший полузащитник Леандро Троссард сможет помочь команде в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

«Мы очень рады, что он у нас есть. Мы следили за Леандро некоторое время. У нас была необходимость в атакующем игроке, который за счёт своей универсальности сможет играть на нескольких позициях. Он знает лигу, у него здесь достаточно опыта, и я думаю, что он может оказать непосредственное влияние на команду.



Троссард сможет помочь «Арсеналу» сразу? Это очень важно. Мы должны думать не только о краткосрочной, но и о среднесрочной и долгосрочной перспективе. Он закрывает эти вопросы.

Сможет ли Троссард сыграть с «Манчестер Юнайтед»? Он тренировался в субботу, поэтому надеюсь. Документы оформлены вовремя, он должен сыграть», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.

Матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 22 января. Начало – в 19:30 мск.

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