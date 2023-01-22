«Не буду говорить, какие они плохие. Жаль, что так вышло». Тикнизян — о немцах в «Локо»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сказал, что хорошо относится к бывшим топ‑менеджерам клуба Александру Плутнику, Томасу Цорну и Ральфу Рангнику, которые привели его в команду.
.«В первую очередь, благодарен и Рангнику, и Цорну, и Плутнику. Они меня пригласили, настояли на моём трансфере. Понятно, не получилось то, что мы хотели, что было задумано. Но во многом это связано с политической ситуацией, Гисдоль же уехал именно после всех этих событий. Были поставлены цели и задачи, но их мы не смогли добиться. Точно не буду сейчас обвинять их в чём‑то и говорить, какие они плохие. Всегда надо спрашивать в первую очередь с себя: если и виноваты, то все вместе.
Жаль, что всё так вышло. Изначально проект, с которым меня знакомили, был очень перспективный и многообещающий. Теперь страница перевёрнута. Надо как можно быстрее забыть о том, что было, и думать о том, что будет», — сказал Тикнизян «Матч ТВ».
- 22 января 2023
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