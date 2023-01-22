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Первый тренер Миранчука: в «Торино» Лёша обрёл уверенность, набирает форму, как в «Локо»

Первый тренер Миранчука: в «Торино» Лёша обрёл уверенность, набирает форму, как в «Локо»
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Александр Воронков, первый тренер российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, высказался об игре футболиста в матче Серии А с «Фиорентиной» (1:0).

«Алексей Миранчук забил победный гол «Фиорентине»? Только позитивные эмоции, забил свой фирменный гол с подкруткой – все видели. Этот гол оказался решающим, команда взяла три очка. Разве это плохо? Это замечательно и прекрасно!

Лёша сыграл без замен, это доказывает, что он набирает форму, как в «Локомотиве», обрёл свою уверенность и отшлифовал свои технико-тактические действия, потому что он уже опытный игрок. Надеюсь, их главный тренер будет доверять Алексею всё больше и больше. Моё предположение, что «Торино» тот клуб, в котором он может максимально раскрыться», – сказал Воронков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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