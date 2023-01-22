Россияне продолжают забивать в топ-лигах Европы. Как же красиво исполнил Миранчук!

Алексей Миранчук опять забил в Италии! Гол полузащитника принёс «Торино» победу над «Фиорентиной». Теперь у россиянина четыре мяча и две голевые передачи в 13 матчах сезона. Он лучший бомбардир команды в Серии А наряду с Николой Влашичем.

За день до матча «Торино» и «Фиорентина», не выходя на поле, поднялись в таблице. «Быки» стали восьмыми, «фиалки» девятыми. Внезапный подъём случился благодаря тому, что с «Ювентуса» сняли 15 очков. Команда Миранчука стала опережать своего соседа из Турина и принципиального соперника на один балл. Пусть это, скорее всего, ненадолго, болельщикам «Торино» всё равно приятно.

Во Флоренции, судя по всему, достаточно холодно. Даже Миранчук, привыкший к русским морозам, некомфортно чувствовал себя перед игрой. По крайней мере, такое впечатление сложилось при взгляде на Алексея со стороны. Пока играл гимн Серии А, наш легионер переступал с ноги на ногу и прятал руки в рукавах тренировочной формы. Но на поле полузащитник, действовавший, как обычно, в атакующей тройке на позиции правого инсайда, наверняка забыл о погоде.

При счёте 0:0 «Торино» выглядел интереснее хозяев. Например, нападающий гостей Демба Сек в одном эпизоде забил из минимального офсайда, а в другом пробил в перекладину. Миранчук мог отличиться уже на восьмой минуте, когда Влашич ловко развернулся в штрафной и прострелил в район 11-й метровой отметки. Если бы Алексей прочитал момент, то сыграл бы на опережение. А так к мячу первым успел соперник. На исходе четверти часа Миранчук послал мяч в сетку, но уже после свистка. Секундой ранее он сфолил у штрафной. Тоже хороший был момент, однако наш полузащитник завозился с мячом.

Зато на 33-й минуте Миранчук всё исполнил идеально. Голевая атака началась с перехвата левого вингбека Мергима Войводы, который и сделал передачу россиянину. Защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги допустил ошибку – не встретил Алексея плотно. Полузащитник использовал пространство: подработал мяч парой касаний и нанёс красивый обводящий удар. В общем-то, типичный гол для Миранчука.

После перерыва «Торино» сконцентрировался на удержании минимального преимущества, защищался глубже. У Миранчука при обороне была непростая задача. Наш полузащитник зачастую действовал в прессинге против одного из героев ЧМ-2022 Софьяна Амрабата, который отвечал в «Фиорентине» за продвижение мяча. Впрочем, вскоре после перерыва марокканца неожиданно заменили на экс-нападающего «Реала» Луку Йовича. Появилась дополнительная фигура в атаке «фиалок» – у ворот туринцев стало горячее. Напряжение возрастало, едва не дошло до драки.

«Торино» во втором тайме владел мячом на 13% меньше, чем в первом. По такой игре неудивительно, что и Миранчук стал менее заметен. Голевых моментов у россиянина уже не было. Но Алексей провёл на поле все 90+ минут. Его статистика: 43 касания мяча, один удар, 32 передачи с 75% точности, один отбор и три выигранных единоборства из шести.

Команда Миранчука не без везения отбилась от атак «Фиорентины», которая нанесла 19 ударов против девяти у «Торино» (в створ – 5:3). Благодаря этой победе туринцы обошли «Удинезе» и поднялись на седьмое место. Всё, что выше – зона еврокубков.