«Барселона» собирается продлить соглашение с Алонсо. Игрок хочет контракт на два года
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Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо близок к продлению контракта с клубом, сообщает Sport.es.
Главный тренер команды Хави одобрил продление соглашения. Он ценит универсальность игрока на левом фланге и его лидерские качества. Спортивное руководство клуба также одобрило подписание контракта. Соглашение будет подписано в феврале, когда закроется зимнее трансферное окно. Сам Маркос хочет подписать контракт на два года, однако клуб рассматривает соглашение по схеме 1+1.
Маркос Алонсо перешёл в «Барселону» из «Челси» в прошлом году. 32-летний игрок провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами. Алонсо выиграл с «Барселоной» Суперкубок Испании. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн.
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