Из записей с камер видеонаблюдения следует, что бразильский защитник Дани Алвес и девушка, обвинившая его в изнасиловании, были в туалете 15 минут. Об этом сообщает Marca со ссылкой на El Periodico.

Женщина утверждает, что в уборной игрок принудил её к половому акту. Предполагаемый инцидент произошёл 30 декабря. В тот же день пострадавшая приехала в Hospital Clínic в Барселоне, где была проведена экспертиза в поисках биологических доказательств. Сам Дани Алвес отрицает обвинения в свой адрес, однако дал три отличающихся показания. Вначале он сказал, что не знает девушку, затем утверждал, что видел её, но ничего не произошло, а в третий раз сказал, что она сама набросилась на него.

Мексиканский клуб «Пумас» расторг контракт с Алвесом после скандала.