Из записей с камер видеонаблюдения следует, что бразильский защитник Дани Алвес и девушка, обвинившая его в изнасиловании, были в туалете 15 минут. Об этом сообщает Marca со ссылкой на El Periodico.
Женщина утверждает, что в уборной игрок принудил её к половому акту. Предполагаемый инцидент произошёл 30 декабря. В тот же день пострадавшая приехала в Hospital Clínic в Барселоне, где была проведена экспертиза в поисках биологических доказательств. Сам Дани Алвес отрицает обвинения в свой адрес, однако дал три отличающихся показания. Вначале он сказал, что не знает девушку, затем утверждал, что видел её, но ничего не произошло, а в третий раз сказал, что она сама набросилась на него.
Мексиканский клуб «Пумас» расторг контракт с Алвесом после скандала.
- 22 января 2023
-
15:44
-
15:31
-
15:28
-
15:23
-
15:15
-
15:08
-
15:01
-
14:57
-
14:38
-
14:34
-
14:20
-
14:16
-
14:13
-
14:02
-
14:00
-
13:58
-
13:36
-
13:29
-
13:28
-
13:25
-
13:21
-
13:14
-
13:14
-
13:13
-
13:01
-
12:45
-
12:45
-
12:31
-
12:27
-
12:24
-
12:14
-
12:10
-
12:05
-
12:03
-
12:01