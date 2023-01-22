«Лейпциг» вступил в борьбу за капитана дортмундской «Боруссии» Марко Ройса

«Ред Булл Лейпциг» присоединился к гонке за капитана дортмундской «Боруссии» Марко Ройса, сообщает Sport1.
Ранее СМИ сообщали, что в услугах нападающего заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Наср». Ситуация с продлением соглашения Ройса осложняется тем, что недавно «Боруссия» подписала новый контракт с Юссуфой Мукоко, поэтому возникает вопрос о том, будет ли капитан клуба иметь постоянную игровую практику. Ройс обеспокоен тем фактом, что чёрно-жёлтые инициировали переговоры с восходящей звездой немецкого футбола, в то время как с ним активных обсуждений о возможной пролонгации соглашения не велось.
Сообщается, что спортивный директор «Лейпцига» Макс Эберль высоко ценит игровые качества Ройса. Именно он в 2009 году привёл Ройса, который тогда выступал за команду второго дивизиона «Рот-Вайсс», в мёнхенгладбахскую «Боруссию».
Ройс открыл бутылку в Bottle Cap Challenge, держа во рту соску
- 22 января 2023
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