Марко Ройс может перейти в «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг провёл встречу с агентом игрока

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 33-летнего немецкого игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед», информирует Daily Express.
Согласно сведениям источника, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг уже провёл встречу с агентом Ройса — стороны обсудили детали потенциального сотрудничества. По окончании нынешнего сезона Марко может стать свободным агентом и присоединиться к «Манчестер Юнайтед» совершенно бесплатно. При этом к футболисту также проявляет интерес саудовский «Аль-Наср», состав которого недавно пополнил звёздный форвард Криштиану Роналду.
Напомним, Марко Ройс является воспитанником дортмундской «Боруссии» и выступает за основную команду с 2012 года. В конце июня 2023 года контракт Ройса с клубом истекает.
Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю. Видео:
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